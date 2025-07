di Giuseppe Coco

Agenzia Umbria Ricerche

L’andamento particolarmente positivo del traffico passeggeri nel primo semestre del 2025 dell’aeroporto internazionale dell’Umbria ha rilanciato la riflessione sul percorso compiuto dallo scalo che, negli ultimi anni, ha visto consolidarsi dinamiche di crescita significative.

Questo focus prende avvio da quel risultato: non tanto per celebrarlo, quanto per interrogarlo dentro una traiettoria più ampia, alla luce dei numeri e delle trasformazioni che hanno segnato l’evoluzione dello scalo umbro nel terzo millennio.

Il primo semestre 2025: un nuovo picco

Nel primo semestre del 2025 sono transitati dall’Aeroporto dell’Umbria oltre 276mila passeggeri. Si tratta del miglior risultato mai registrato per un primo semestre, superiore sia ai 227mila passeggeri dello stesso periodo del 2024, sia ai 234mila del 2023. Nessun altro primo semestre, né recente né passato, aveva mai raggiunto volumi di traffico così elevati. È un risultato pieno, che conferma il consolidamento della crescita avviata nel 2022 e proseguita, senza interruzioni, negli anni successivi.

Nei primi semestri compresi tra il 2015 e il 2025 si delinea una traiettoria di crescita che, pur non lineare, ha assunto nel tempo un carattere strutturale. Dopo un avvio altalenante — con una flessione tra 2015 e 2016 e un primo picco nel 2017 — si registrano due anni di rallentamento (2018–2019), seguiti dal crollo pandemico (2020–2021). A partire dal 2022 lo scalo umbro cambia passo, segnando un avanzamento deciso nella capacità di attrarre passeggeri. In dieci anni, i viaggiatori transitati nel primo semestre sono cresciuti di oltre il 150%, passando da poco più di 109mila a oltre 276mila.

Il grafico che segue restituisce con immediatezza questa traiettoria, offrendo uno sguardo visivo che accompagna e rafforza l’analisi. È una curva che parla, e che merita di essere letta con attenzione.

Dal 2000 al 2024: un percorso a tappe

Per comprendere appieno il significato di questo nuovo record semestrale, occorre tornare indietro e osservare l’evoluzione del traffico passeggeri lungo un arco temporale più ampio. L’andamento del traffico presso l’aeroporto dell’Umbria nel terzo millennio racconta una storia fatta di slanci, frenate, accelerazioni e ripartenze. Una traiettoria non lineare, ma nel complesso orientata verso l’alto.

Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2008, si osserva una crescita lenta ma continua, coerente con l’evoluzione dell’infrastruttura aeroportuale e dei servizi. A partire dal 2009, la dinamica accelera in modo più evidente, con un incremento sostenuto che porta al primo vero picco nel 2015, quando si superano i 270mila passeggeri annui.

È proprio in questa fase che iniziano a manifestarsi gli effetti della riqualificazione infrastrutturale realizzata tra il 2007 e il 2012, firmata da Gae Aulenti, che aveva posto come riferimento progettuale una capacità annua attorno ai 500mila passeggeri.

Una soglia, quella dei 500mila, che all’epoca fu posta come traguardo possibile ma non garantito: una proiezione ambiziosa, calibrata sul contesto regionale e sul potenziale di uno scalo riprogettato per sostenere una crescita reale, non ipotetica.

Oggi, a distanza di più di un decennio, quella soglia non è più una previsione: è diventata una condizione concreta. Ed è proprio questo passaggio — da visione progettuale a piena operatività — a definire con chiarezza la portata del cambiamento che ha attraversato l’aeroporto dell’Umbria.

Negli anni immediatamente successivi, tra il 2016 e il 2019, lo scalo attraversa una fase più difficile. Il terremoto del 2016 e le sue conseguenze sul turismo, unite a una parziale riduzione dell’offerta di voli, portano a una flessione significativa dei passeggeri, che nel 2019 scendono a poco più di 219.000. È un periodo di contrazione, che riflette le fragilità di un’infrastruttura regionale esposta agli shock esterni.

La crisi pandemica del 2020–2021 segna, com’era prevedibile, un punto di minimo. Il traffico si riduce drasticamente, in linea con una dinamica globale che colpisce in modo trasversale l’intero comparto aeroportuale.

Tra il 2022 e il 2024 si verifica la vera svolta. In un solo anno i passeggeri crescono di oltre il 44%, per poi consolidarsi su valori mai raggiunti prima. Il 2024 segna una stabilizzazione in quota, con un lieve ma significativo incremento rispetto al 2023, che rafforza ulteriormente il risultato.

È una fase in cui la crescita si fa meno impetuosa, ma più robusta: si riduce la variabilità, aumentano la prevedibilità e la continuità dei flussi.

Il traguardo raggiunto nel primo semestre 2025 si inserisce esattamente in questo quadro: non è un episodio isolato, ma la prosecuzione di una traiettoria avviata anni prima e oggi giunta a un punto di consolidamento.

Il grafico che segue rende visibile questo percorso: mostra le variazioni, le interruzioni, ma anche la direzione di fondo di un aeroporto che, nel tempo, ha saputo trovare la propria collocazione.

Anche i dati sui movimenti aerei, disponibili a partire dal 2012, contribuiscono a rafforzare la lettura di un aeroporto in consolidamento. Si tratta di un indicatore tecnico rilevante, che riflette sia l’intensità operativa, sia l’efficacia delle strategie adottate dai vettori. Fino al 2019, i movimenti si mantengono su valori relativamente stabili — tra 3.600 e 4.200 all’anno — con un picco nel 2015 e una successiva flessione. Una dinamica segnata da eventi eterogenei, che hanno inciso sulla domanda e sull’offerta di voli con modalità differenti.

Il biennio pandemico (2020–2021) segna il punto più basso, ma già nel 2022 si osserva una ripresa netta e continua. Il 2024 registra il miglior dato del periodo osservato, mentre il primo semestre 2025 conferma una tenuta operativa che sembra consolidarsi nel tempo.

Questa traiettoria, coerente con l’andamento dei passeggeri, suggerisce che il rilancio dello scalo ha prodotto effetti non solo in termini quantitativi, ma anche nella sua capacità di proporsi come nodo affidabile all’interno della rete aeroportuale italiana.

Conclusioni: un equilibrio raggiunto

L’evoluzione che abbiamo ricostruito — tra oscillazioni, ricadute e risalite — suggerisce una traiettoria più solida di quanto appaia a uno sguardo superficiale. I numeri, oggi, parlano con chiarezza: l’aeroporto dell’Umbria ha superato con continuità il mezzo milione di passeggeri annui, e lo ha fatto con un livello operativo che non appare più episodico, ma strutturato. I dati del primo semestre 2025, letti alla luce del percorso degli ultimi dieci anni, sembrano indicare un punto di maturazione.

Non si tratta soltanto del raggiungimento di una soglia numerica importante. È anche un traguardo simbolico e funzionale, che proietta lo scalo oltre i suoi orizzonti tradizionali. Un’infrastruttura che, nel tempo, ha conosciuto momenti di slancio e di ripensamento, trasformazioni gestionali e fasi più silenziose, fino alla configurazione attuale.

Nel sistema aeroportuale italiano non è affatto scontato che uno scalo minore riesca a trovare un proprio spazio. Il caso dell’Umbria mostra che è possibile. La crescita sostenibile passa da una rete di relazioni virtuosa — con i vettori, con i territori, con il turismo e con le politiche pubbliche per la mobilità.

APPENDICE