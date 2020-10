Affettati e alimenti nelle tasche: 32enne denunciato per furto

Gli addetti del supermercato, in zona stazione di Fontivegge, lo hanno visto mentre nascondeva la merce per evitare di pagarla. Così hanno chiamato il 113 e gli agenti della Volante di Perugia, giunti sul posto, lo hanno fermato e identificato: si tratta di un 32enne della Bielorussia, già noto alle forze dell’ordine, che aveva cercato di rubare alcolici e alimenti. Per eludere le barriere antitaccheggio aveva staccato dai prodotti il codice a barre magnetico e, in un caso, non riuscendoci, aveva aperto una confezione di affettati infilandosi il contenuto in tasca. Alla fine degli accertamenti – con la merce poi riconsegnata al negozio – il giovane è stato denunciato per furto aggravato.

