L’ha aggredita strattonandola per un braccio, al punto da provocarle un trauma distorsivo al polso. Protagonista della violenza un 66enne di Città di Castello che, a causa di un parcheggio, è andato contro una donna: a denunciarlo ci hanno pensato gli agenti della polizia di Stato. Disposto anche il ritiro delle armi detenute dall’uomo.

Il provvedimento è scaturito a seguito di una querela, presentata dalla donna dopo l’aggressione subita in un’area di parcheggio di un centro commerciale cittadino. Culminata con il trauma distorsivo al polso riscontrato dai sanitari. L’autore del fatto è stato poi identificato e denunciato per violenza privata e lesioni personali.

«Considerata la natura dell’episodio, nei confronti dell’uomo è stato disposto anche il ritiro amministrativo in via cautelativa delle armi legalmente detenute, come previsto dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza», sottolinea la polizia di Stato in una nota. L’uomo non aveva denunciato 26 cartucce a palla calibro 7, motivo per il quale è scattato il sequestro e l’ulteriore denuncia per detenzione abusiva di armi.