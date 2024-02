Aggredisce e ferisce gravemente il padre con una brocca di vetro: arrestato

Arrestato per tentato omicidio aggravato per avere aggredito l’anziano padre con una brocca di vetro. Il fatto è accaduto a Perugia in seguito ad una violenta lite in famiglia.

Colpito più volte



L’uomo, con precedenti di polizia per maltrattamenti in famiglia, ha utilizzato un frammento di una brocca di vetro per ferire gravemente il padre. «Vista la gravità della situazione, gli operatori hanno contenuto in sicurezza l’uomo, consentendo ai sanitari di prestare i primi soccorsi alla vittima che è stata poi accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia in codice rosso», spiega la questura. La vittima è stata ripetutamente colpita alla testa e al corpo con la brocca, poi frantumatasi. Ad evitare il peggio ci ha pensato l’intervento della moglie della vittima. Il 39enne è ora a disposizione dell’autoritò giudiziaria.