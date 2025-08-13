Attimi di paura in piazza Vittorio Veneto, nel quartiere Fontivegge a Perugia, dove un 26enne italiano è stato aggredito e rapinato da un uomo che, dopo averlo colpito al volto, si è dileguato con poche monete.

L’episodio è avvenuto all’interno di un esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito, il rapinatore, un 35enne nigeriano residente a Perugia e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe intimato alla vittima di consegnargli del denaro. Al rifiuto del giovane, l’aggressore lo ha spintonato e preso a pugni, riuscendo a impossessarsi delle monete che teneva in mano prima di fuggire. I carabinieri della stazione di Perugia, insieme agli uomini della Compagnia di intervento operativo del 6° battaglione ‘Toscana’, hanno raccolto la descrizione dell’aggressore e, dopo una breve ricerca, lo hanno rintracciato e fermato.

Il 35enne, apparso agitato e poco collaborativo, è stato sottoposto a perquisizione: con sé aveva uno spray al peperoncino, un coltello, un flacone di metadone e residui di eroina. Accompagnato in caserma, è stato riconosciuto dalla vittima come l’autore della rapina. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per rapina e porto ingiustificato di armi, oltre alla segnalazione alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. La vittima, visitata in ospedale per le ferite riportate, è stata medicata e dimessa.