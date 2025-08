Circa dieci giorni fa l’intervento nell’abitazione dove vive con i genitori, anziani: a seguito della segnalazione di gesti autolesionistici da parte del soggeto – 53enne già noto alle forze dell’ordine per maltrattamenti in famiglia e guida in stato di ebbrezza – gli agenti del commissariato di Foligno si sono portati sul posto e hanno trovato l’uomo con le mani insanguinate, in possesso di un coltello da cucina e in stato di alterazione da alcolici e stupefacenti.

Lì il 53enne ha minacciato di ferirsi e di fare del male ai poliziotti e poi – fuori di sé – ha tirato il coltello verso un operatore del 118 che, colpito alla schiena, ha riportato escoriazioni per fortuna lievi. Una volta bloccato, a fatica, è stato possibile ricostruire i fatti avveuti in quell’abitazione trovata in totale disordine. Nessuno dei due genitori era presente ma, attraverso gli accertamenti, si è riusciti a rintracciare il padre, in buone condizioni, e la madre che, trovata presso l’ospedale di Foligno, circa due ore prima era stata percossa e minacciata con il coltello dal figlio, che l’aveva ferita ad una mano – in modo non grave – nel tentativo di farsi consegnare del denaro.

A sporgere la denuncia, ricostruendo tuti i fatti, è stata la stessa anziana che ha spiegato come quei fatti non fossero purtroppo nuovi, ancorchè sempre legati a richieste di soldi da parte del figlio ai genitori. Che quando non lo assecondavano, venivano minacciati di morte e, in qualche caso, aggrediti fisicamente. Sulla scorta di quanto acquisito, la procura di Spoleto ha chiesto al gip l’arresto del soggetto, eseguito dalla polizia folignate per le accuse di maltrattamenti in famiglia, estorsione, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Così, anche sulla scorta del fatto che qualche giorno dopo il grave episaodio il 53enne aveva raggiunto il negozio del padre per chiedere denaro e quindi minacciarlo, il gip di Spoleto ha deciso per la misura della custodia cautelare in carcere.