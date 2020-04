Rapinano pensionato, due 25enni nei guai

Stava rincasando dopo aver fatto spesa nei pressi della propria casa, quando è stato spinto e aggredito per essere rapinato da due giovani: il fatto è avvenuto a Perugia lo scorso 27 marzo e a distanza di tre settimane i carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di misure cautelari per un 25enne tusinino e una coetanea italiana.

L’indagine e le conseguenze

In azione i militari del Nor della Compagnia di Perugia che, al termine dell’indagine, hanno bloccato i due autori della rapina – hanno preso banconote per un totale di 35 euro dopo aver preso il portafogli – in concorso. Decisive le immagini registrate dalle telecamera per la videosorveglianza: il tunisino è ora nel carcere di Capanne, mentre per la 25enne italiana c’è sia l’obbligo di dimora nell’area comunale per due anni che quello della permanenza nel proprio domicilio in orario notturno.