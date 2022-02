Ai domiciliari, litiga con la moglie e implora la polizia di portarlo in carcere: nulla da fare

Ha litigato con la moglie mentre era agli arresti domiciliari e cosa ha fatto? Ha chiamato la polizia di Stato chiedendo di essere portato in carcere. La curiosa vicenda è accaduta ad Assisi con l’intervento sul posto della squadra Volante.

La particolare richiesta

La segnalazione al 113 c’è stata nel pomeriggio di mercoledì. Agli agenti l’uomo, un 44enne sottoposto ai domiciliari, ha spiegato di aver avuto un diverbio con la moglie: «Non sopporto più la situazione, sono pronto ad evadere pur di finire la convivenza», ha riferito all’operatore della polizia di Stato intervenuto, che insieme ai colleghi si è preoccupato anche di riscontrate l’eventuale presenza di segni di colluttazione, fortunatamente assenti.

La crisi e la minaccia

I poliziotti hanno poi ascoltato la moglie che, pur avendo ormai pessimi rapporti con il marito, non avendo altro posto dove andare è costretta a stare nella stessa abitazione. Il 44enne, così, ha chiesto agli agenti di essere portato in carcere arrivando anche a minacciare l’evasione dall’appartamento: tutto inutile, perché la polizia lo ha ‘rimandato’ al proprio avvocato per trovare una soluzione ad una situazione di certo non semplice.