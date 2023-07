Al comando scoprono che non ha la patente: fugge dagli uffici e scatta l’inseguimento

Lo avevano convocato presso il comando della polizia Locale di Perugia per chiarire una vicenda relativa alla combustione illecita di rifiuti nella zona di San Marco. Lì è emerso che l’uomo, un 54enne dell’Algeria, non aveva la patente di guida e il personale della Locale ha accertato che gli era stata ritirata nel 2022 per l’azzeramento dei punti a seguito di tutta una serie di violazioni al Codice della Strada. Durante le verifiche il 54enne, vistosi scoperto, ha pensato bene di andarsene: è uscito dall’ufficio ed è salito a bordo di una Volkswagen Golf parcheggiata nei pressi del comando. A quel punto è partito l’inseguimento per le vie del centro, durante il quale gli agenti hanno anche avuto modo di accertare che l’auto in questione non aveva l’assicurazione né la revisione. L’inseguimento si è protratto alcuni minuti, dopo i quali la polizia Locale ha preferito desistere per via delle manovre pericolose – per lui e per gli altri – compiute dal soggetto per evitare di essere fermato. Da qui la decisione di tutelare la sicurezza ma anche di procedere, il giorno dopo, con ulteriore convocazione al comando anche alla presenza del legale difensore del 54enne. Lì è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, accompagnata da svariati verbali al Codice della Strada.

Condividi questo articolo su