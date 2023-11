Al convegno europeo di oncologia presente anche l’ospedale di Terni

Anche l’ospedale Santa Maria di Terni protagonista nell’ultimo annuale Convegno europeo di oncologia, che nei giorni scorsi si è svolto a Madrid. Davanti a più di 30 mila oncologi provenienti da tutto il mondo – presente anche una delegazione dell’ospedale di Terni – il dottor Thomas Powles (del Barts cancer institute di Londra) ha concluso la presentazione di un trial clinico che rappresenta un momento storico per la ricerca e l’innovazione in oncologia.

Nuovi dati

Il trial riguarda una nuova combinazione di farmaci che è in grado di raddoppiare la sopravvivenza dei pazienti affetti da tumori delle vie urinarie avanzati rispetto ai trattamenti classici con chemioterapia finora disponibili. Non solo, in più della metà dei casi il trattamento è in grado di ridurre le dimensioni della malattia. Le neoplasie uroteliali colpiscono circa 25 mila persone all’anno in Italia e ancora oggi sono tra le neoplasie a prognosi peggiore. Questi nuovi dati sulla combinazione di immunoterapia e anticorpi coniugati, pembrolizumab ed enfotumab vedotin, rivoluzionano non solo la pratica clinica e la vita di numerosi pazienti, ma anche la ricerca scientifica futura. Gli oncologi del Santa Maria sono tornati dall’esperienza europea «entusiasti e orgogliosi», dal momento che questa combinazione è stata ed è disponibile per i pazienti del proprio ospedale grazie, si legge in una nota, «alla proficua attività di ricerca internazionale» in cui sono coinvolti. Molti pazienti del Santa Maria infatti hanno già potuto ricevere questa importante opportunità terapeutica nell’ambito dei protocolli sperimentali attivi presso l’unità di oncologia. Per questo motivo gli oncologi dell’azienda ospedaliera Santa Maria, con a capo il loro direttore, il dottor Sergio Bracarda, desiderano unirsi «di cuore ai ringraziamenti del collega Powles per i pazienti coinvolti negli studi clinici e alle loro famiglie, in particolare a quelli del reparto di oncologia».