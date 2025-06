La pallavolo di serie A maschile – si tratta del campionato di serie A3 – ‘sbarca’ a Terni: la società si chiamerà Terni Volley Academy Unicusano e la presentazione ufficiale è prevista per giovedì 26 giugno alle ore 17.30 presso il palaTerni. Ad ufficializzare il passo è una nota del sodalizio che illustra anche i nomi al vertice: presidente Gianpiero Santini e direttore generale Francesco Biribanti, quest’ultimo ex giocatore per anni in serie A1 e con presenze anche in nazionale maggiore.

Dal sito web Pianeta Volley si apprende invece che l’allenatore sarà un altro ex azzurro, l’anconitano Leondino Giombini, con esperienze in panchina sia nella massima serie (assistente allenatore a Ravenna in Superlega) che in serie A3 (Sabaudia e Sarroch). In occasione della conferenza stampa verranno illustrati «i progetti sportivi e sociali per la stagione, gli obiettivi della società, i partner e gli sponsor che rendono possibile questo percorso».