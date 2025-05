Cantiere Arti Urbane, Tempus Vitae e Associazione culturale ArteM organizzano ‘OTIKEN’ – evento incentrato sulle creazioni dei fotografi Alberto Bravini e Giosuè Lizzio, a cura di Franco Profili – in programma venerdì 30 maggio dalle ore 18 alle 21 presso lo Studio Alberto Bravini (via Capponi 68 – Terni). «La capacità di dare corpo a scenari inimmaginabili – osserva Profili – è all’apparenza cosa da poco, ma in questa triste epoca, diviene profondo e insuperabile fossato tra chi si accontenta per comodità e interesse di seguire i facili consigli agli acquisti e chi, invece lavora alla costruzione di altri possibili e migliori mondi».

