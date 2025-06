di Fra.Tor.

Un ascensore guasto e pazienti bloccati nei piani alti, impossibilitati a raggiungere il reparto dove si svolgono le terapie riabilitative. Succede a Terni, alla Domus Gratiae, struttura sanitaria che ospita persone in fase di recupero post-operatorio o con difficoltà motorie.

A denunciare la situazione è un cittadino ternano, la cui madre, 80enne, è ricoverata lì per il percorso riabilitativo. «Dal 18 giugno l’ascensore non funziona e nessuno è intervenuto per sistemarlo. Mia madre, come altri pazienti, non può fare le scale, e quindi non può recarsi al piano dove dovrebbe svolgere la fisioterapia», racconta.

Una situazione che dura da giorni, con evidenti conseguenze sul piano sanitario e umano. «Non è normale che in una struttura del genere, dove le persone vengono ricoverate proprio per fare riabilitazione, vengano interrotte le cure perché l’unico ascensore è rotto», continua il figlio della paziente, spiegando che la madre è costretta a restare in camera, senza poter proseguire il percorso terapeutico necessario per recuperare l’autonomia.

Secondo quanto riferito, nessuna comunicazione ufficiale è arrivata ai familiari da parte della struttura circa i tempi di ripristino dell’impianto. «Mi chiedo come sia possibile che in un luogo dedicato alla cura, all’assistenza e alla mobilità delle persone fragili non si riesca a garantire un servizio essenziale come l’ascensore. Sono giorni preziosi che si stanno perdendo, e non è giusto», conclude il cittadino.

La Domus Gratiae è una delle strutture sanitarie accreditate sul territorio, punto di riferimento per la riabilitazione post-operatoria. Proprio per questo, chi vi si affida si aspetta efficienza, sicurezza e continuità delle cure. Familiari e pazienti ora chiedono risposte rapide e soluzioni immediate.