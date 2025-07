Buone notizie alla Garofoli spa di Terni, dove si registra un trend «molto positivo» in termini di fatturato e ordini, tanto da garantire ai propri dipendenti il raggiungimento al 90% del premio di risultato, che sarà di 800 euro (1.000 per chi opta per il welfare). A questa cifra la direzione aziendale, a fronte degli «straordinari risultati» raggiunti nel 2024, aggiungerà un ulteriore riconoscimento economico ai propri collaboratori «per valorizzarne le competenze, le professionalità e condividere con loro quanto di buono è stato fatto». A riferirlo sono le segreterie territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, insieme alle rsu.

Come spiegano i tre sindacati, «l’azienda conferma, come negli anni passati, un trend molto positivo in termini di fatturato e di portafoglio ordini pluriennale, con una visibilità che arriva fino al 2031, che garantisce la continuità aziendale e del business negli anni, aumentando del 9% l’intera forza lavoro e le relative professionalità, anche in un’ottica di continuità gestionale e di business frutto altresì di corrette e strutturate relazioni industriali”.

Tra i parametri presi in considerazione c’è quello della valutazione Esg (Environmental, social, governance), concetto che secondo le tre sigle va «valorizzato ed esteso» e in continuo aumento anche nei prossimi anni, come attesta il piano triennale presentato. Oltre ciò la Garofoli spa è capofila come prosumer di una Comunità energetica rinnovabile (Cer) con la costituzione di una cooperativa con producer e consumer che può crescere notevolmente in termini di adesioni, immettendo sul territorio energia pulita a basso costo per le imprese e per i cittadini. «La Garafoli spa, anche per questi motivi, rimane un’azienda di eccellenza sul territorio ma anche a livello nazionale, precorritrice della sostenibilità economica, ambientale e sociale dell’impresa che sancisce anche nel terzo bilancio di sostenibilità», dicono Fim, Fiom e Uilm, che esprimono «grande soddisfazione» per il risultato raggiunto, valutando positivamente l’impianto del premio di risultato sottoscritto.