In aggiornamento

Vigili del fuoco, Protezione civile, forze dell’ordine, privati cittadini: lo sforzo in atto ad Allerona (Terni) è massimo per rintracciare un uono di 74 anni che dalla serata di giovedì, erano le ore 22.30 circa, ha fatto perdere le proprie tracce. Al primo pomeriggio di venerdì non ci sono novità e la speranza è che il tutto possa risolversi positivamente.