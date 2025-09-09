di M.L.S.

Intenso peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Umbria e su tutta l’Italia. Nel centro Italia, in particolare, c’è l’allerta che domani, 10 settembre, sarà con ‘codice arancione’. Infatti il Centro funzionale regionale di Protezione Civile dell’Umbria ha diramato il documento di allerta regionale nel quale si prevede, per la serata di martedì 9 settembre, allerta regionale con ‘codice giallo’ e per la giornata di mercoledì 10 settembre, allerta regionale ‘codice arancione’: in entrambi i casi per rischio temporali su tutti i settori regionali.

Più in dettaglio, martedì 9 settembre sono attese precipitazioni isolate che, nel corso della sera e successiva nottata, potranno assumere carattere di isolato rovescio o temporale. Mercoledì 10 settembre sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, già dalle prime ore della notte. I fenomeni potranno essere localmente intensi. Venti forti dai quadranti meridionali con locali rinforzi in Appennino; temperature massime in marcata diminuzione.

Anche nella pagina di Umbria Meteo si parla di fenomeni intensi attesi a partire dalla prossima notte e per l’intera giornata di mercoledì 10 settembre quando, oltre ad un ulteriore calo della pressione atmosferica per il transito del sistema depressionario, sul centro Italia arriverà un intenso flusso di correnti umide e instabili a tutte le quote, sovrastato da un ramo della corrente a getto.

Miglioramenti sono attesi nella giornata di giovedì 11 settembre con solo una residua debole instabilità atmosferica pomeridiana.