Allerta meteo: scuole tutte chiuse sabato in provincia di Perugia

Un peggioramento generale delle condizioni meteorologiche è previsto nelle prossime ore in tutta Italia. Il dipartimento nazionale della Protezione civile ha pubblicato il consueto bollettino di criticità e allerta: l’avviso – si legge – prevede, dalla serata di venerdì 09 dicembre, «precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, in estensione – dalle prime ore di sabato – a Marche, Campania, ai settori occidentali di Abruzzo e Molise e, dalla mattinata, a Basilicata e Calabria, specie i settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento». Per questo per il territorio umbro scatta l’allerta arancione per domani. UmbriaMeteo parla di «peggioramento atmosferico, il grosso delle precipitazioni è atteso per sabato. Temperature in aumento oggi grazie ai venti da deboli a moderati meridionali». Weekend con ombrello in arrivo.



Scuole chiuse sabato in provincia di Perugia

In provincia di Perugia la decisione della prefettura – la nota è delle ore 22.22 di venerdì con relativa ordinanza del prefetto Gradone – è stata quella di tenere chiuse, sabato, tutte le scuole di ogni ordine e grado: «Visto l’avviso di condizioni meteo avverse numero 22080, emanato dal dipartimento della Protezione civile in data odierna e che prevede su questa provincia, dalla serata di oggi e per le successive 18-24 ore, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento; visto il documento di allerta numero 132/2022 emanato oggi dal centro funzionale della Regione Umbria che prevede, a partire dalle ore 24.00 di sabato 10 dicembre e fino alle ore 24.00 di domenica 11 dicembre, una diffusa allerta sull’intero territorio regionale; ritenuto che le criticità idrauliche e idrogeologiche previste su tutto il territorio provinciale possano mettere a rischio anche la circolazione lungo tutto il sistema viario provinciale, generando situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica; ritenuto di dover procedere, in un’ottica di prevenzione, ad assumere ogni necessaria iniziativa volta a tutelare la pubblica incolumità, in particolare limitando gli spostamenti della popolazione ed i conseguenti volumi di traffico lungo le strade della provincia; considerato che, per far fronte allo scenario di criticità previsto, è stato altresì convocato per sabato il centro coordinamento soccorsi; si dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Perugia nella giornata di sabato 10 dicembre 2022».