Terni di nuovo ai vertici del padel italiano: si svolgeranno infatti dal 27 al 29 giugno all’Happy Village le fasi finali della serie B di padel. Scenderanno in campo, all’interno del ‘Pala TelematicaItalia’, le otto squadre maschili e le otto femminili che si giocheranno la promozione in A nei playoff con tabelloni a eliminazione diretta e con la presenza dei migliori giocatori del panorama italiano e non.

Tra queste la formazione di casa dell’Happy Village, unica squadra umbra, che sogna di arrivare anche con la formazione maschile nella massima serie, già raggiunta con il femminile. Formazione ternana che può vantare ben tre giocatori della nazionale italiana, Aris Patiniotis (numero 44 del mondo), Denis Perino (77 del mondo) e Simone Cremona (87 del mondo e otto volte campione italiano), oltre ai maestri del circolo Leonardo e Matteo Bizzarri. Nel match decisivo per la promozione incontrerà l’Arezzo Padel Club, altra formazione favorita per la promozione.

Di seguito il programma dell’evento: venerdi 27 giugno dalle ore 10 quarti femminili; non prima delle 14 quarti maschili. Sabato 28 giugno dalle 10 semifinali femminili; dalle 14 semifinali maschili. Domenica 29 Giugno dalle 10 finali. L’ingresso sarà gratuito