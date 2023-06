‘Allunga’ il campione delle urine con l’acqua per risultare negativa: denunciata 38enne

Ha riempito il campione per l’analisi delle urine e poi ne ha diluito il contenuto con dell’acqua. Obiettivo: risultare negativa al test. Per questo una 38enne di nazionalità italiana è stata denunciata dalla polizia di Stato di Spoleto. La donna era stata fermata al volante della sua auto in via Karl Marx, a Spoleto, mentre procedeva in modo incerto. Agli agenti era subito parsa in condizioni di alterazione, probabilmente in seguito all’assunzione di droga, e così l’hanno invitata a seguirli presso l’ospedale per le analisi del caso. Lì ha cercato di ‘alterare’ il campione di urine ma i sanitari se ne sono accorti: lei ha cercato di negare tutto, spiegando di aver semplicemente ‘sciacquato’ la provetta, salvo poi rifiutarsi di effettuare un altro test. La denuncia all’autorità giudiziaria è scattata per la violazione dell’articolo 187 del Codice della Strada con ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo.

