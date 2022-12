Altra vincita da un milione in Umbria: festa ad Umbertide

Gualdo Tadino, Deruta, Terni e ora Umbertide. Gratta e vinci o SuperEnalotto, la storia non cambia: prosegue il dicembre fortunato sul territorio regionale a livello di vincite. Nelle ultime ore se ne è registrata un’altra a sei zero alla tabaccheria Il Quadrifoglio di Umbertide ed a comunicarlo via social è stata la stessa attività commerciale: «La Dea bendata è passata a trovarci. È con immenso piacere che abbiamo appreso di aver portato un po’ di fortuna ad uno dei nostri clienti. Superfelici».



LA VITTORIA DA OLTRE 1 MILIONE A GUALDO TADINO