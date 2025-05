Francesco Carlini, per 14 edizioni protagonista della Corsa all’Anello di Narni e commentatore tecnico quest’anno in occasione della 57° edizione, fornisce il suo punto di vista sulla gara svoltasi l’11 maggio scorso e vinta dal Terziere Santa Maria.

di Francesco Carlini

Una gara che si è disputata in condizioni climatiche buone, il pubblico che ha esaurito tutti posti disponibili, ha avuto modo di poter gustare e valutare il livello agonistico che comporta lo scontro diretto tra due binomi contendenti. Poco prima di scendere in campo la composizione dei binomi ha subito una variazione. Marco Diafaldi (Santa Maria) ha dovuto sostituire il suo cavallo Schilla (purosangue) con Blue Madison, sempre un purosangue e anche lui di 8 anni.

Tutti i cavalli impiegati, come ormai da tempo, sono tutti purosangue inglese, cioè cavalli di qualità con spiccate caratteristiche fisiche ed atletiche, la maggior parte con età compresa tra 8 e 12 anni tranne una di 5. I cavalieri hanno ormai dei nomi che ricorrono nelle Giostre e Quintane più accreditate e sono più o meno sempre gli stessi, impegnati a gareggiare per l’intero svolgimento della stagione durante tutto l’anno. Unica eccezione Luca Chitarrini di Mezule che negli ultimi anni sta partecipando di più alle Giostre nella pratica degli sport equestri.

Questa 57° edizione è iniziata con i migliori auspici di spettacolarità, arricchita da avvincenti rimonte da parte di cavalieri dal particolare carattere competitivo i quali, aiutati anche dal fondo della pista che consente di galoppare con una certa garanzia di tenuta, sono stati in grado di recuperare lo svantaggio iniziale. A volte però la velocità, determinante per giungere primi e infilare il terzo e ultimo anello, non consente quella precisione necessaria per portare a termine la prova senza penalità. Santa Maria si era portata in testa al termine della prima tornata con Marco Diafaldi che, prendendo tutti e sei gli anelli, portava gli arancioviola a 90 punti.

Al termine della seconda tornata i risultati davano ancora una situazione di sufficiente equilibrio con Santa Maria in testa con 150 punti, seguita da Fraporta con 145 e in coda Mezule con 135. Ci si avviava ad assistere ad un risultato sul filo di lana, invece nell’ultimo scontro il cavaliere di Mezule Luca Chitarrini su Lupa della della Sila, la cavalla più giovane, non ha effettuato l’ultima decisiva tornata contro Santa Maria, per non essere stato in grado di uscire dallo stallo di partenza nonostante gli aiuti dei palafrenieri, cosa che sia nel confronto precedente contro Fraporta, sia durante le prove, gli era riuscita perfettamente e anche senza alcun aiuto.

Da regolamento il cavaliere di Santa Maria ha fatto il suo giro da solo infilando i tre anelli portando al suo Terziere il massimo del punteggio. La gara si è conclusa quindi con la vittoria del Terziere di Santa Maria con 225 punti; secondo Fraporta 205; ultimo Mezule 165. Colgo l’occasione per cogliere alcuni aspetti qualificanti della nostra Corsa all’Anello: precisione; velocità; conformazione dei tracciati; gioco di squadra. Nella precisione sul bersaglio il migliore è stato Marco Diafaldi su Blue Madison, giunto primo sul terzo anello, senza penalità, in entrambi gli scontri diretti per un totale di 90 punti. Velocità e tracciato: il cavallo più veloce (Dragon Fly Star di Mattia Zannori – Santa Maria) partendo da fermo ha impiegato 28″ e 34 centesimi, su una pista ad ellisse larga 4 metri con due rettilinei da 52 metri e due curve con raggi interni di 20 metri, per un totale di 360,79 metri. Il che vuol dire che la velocità è stata di 762,68 metri al minuto.

L’edizione di quest’anno è stata molto importante dal punto di vista della memoria equestre. Il nuovo direttivo dell’associazione Corsa all’Anello presieduto da Patrizia Nannini, ha voluto intitolare i settori delle gradinate del campo dei giochi a tre personaggimolto importanti per la festa e che ci hanno lasciato: Fausto Modoni per Mezule, Umberto Capitanelli per Fraporta e Giuseppe Fasola per Santa Maria. Furono loro, nei primi anni ’70, a pensare che fosse giunto il momento che alla Corsa all’Anello partecipassero solo cavalieri narnesi. Era una questione di prestigio.

Animati dalla volontà di mantenere alto l’orgoglio, dimostrando una capacità di autosufficienza e di indipendenza da ogni altra città, i tre terzieri si impegnarono in maniera solenne a far sì che, contrariamente a quello che era accaduto, nel giro di pochissimi anni tutti i cavalieri dovevano essere di Narni. Facile a dirsi ma non a farsi, perché significava avere dei cavalli, approntare delle scuderie, avere dei campi dove lavorare i cavalli, oltre a possedere tutto ciò che occorre per montare. La cerimonia commemorativa, con lo scoprimento delle tre targhe, ha dato l’occasione di porre l’accento sul patrimonio di valori che ha ispirato le loro iniziative e sull’importanza di raccogliere, tramandare e mantenere viva l’anima di quel solenne orgoglioso impegno.

Nel corso degli anni con il passare del tempo, come spesso succede, la memoria tende ad affievolirsi. Chi in prima persona, senza esserne consapevole, ha partecipato alla nascita della creazione di quel patrimonio ne ha un ricordo molto vivo. In quel periodo particolare della storia di Narni, ha permesso a chi aveva un particolare interesse per i cavalli, di iniziare un’attività equestre che altrimenti non sarebbe stato possibile coltivare.

La Corsa all’Anello, o altre Giostre con analoghe caratteristiche, non sono affatto né folklore né spettacoli equestri né passeggiate. Per l’impegno agonistico di alto livello richiesto al binomio, esse rappresentano delle vere attività sportive alla pari delle discipline di questo tipo, con una preparazione tecnica comune a tutti coloro che si dedicano alla trasformazione dei due soggetti, cavallo e cavaliere, in veri atleti ovvero alla preparazione allo sport di entrambi.