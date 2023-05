Altro incidente tragico: 22enne muore sulla Perugia-Foligno. Ferite altre due giovani

Ancora un tragico incidente sulle strade dell’Umbria. Dopo quello accaduto sabato mattina a Corciano (Perugia), in cui ha perso la vita la commerciante 43enne Michela Bellezza, nella prima mattinata di domenica se ne è verificato un altro, drammatico, lungo la strada statale 75 ‘Centrale Umbra’ all’altezza dello svincolo sud di Santa Maria degli Angeli (km 9+800, territorio comunale di Assisi) in direzione Foligno. Il sinistro – riferisce Anas – ha coinvolto una sola autovettura, una Lancia Y, che si è ribaltata dopo aver urtato contro il new jersey. Una una persona ha perso la vita e due sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, la polizia Stradale di Perugia e gli agenti del commissariato di Assisi, i vigili del fuoco e gli addetti Anas. La strada è stata temporaneamente chiusa, con traffico deviato sulla viabilità locale per consentire le operazioni. Secondo quanto appreso, la vittima è una ragazza di appena 22 anni. Ferite e trasportate all’ospedale di Foligno le due amiche che erano con lei, di 19 e 18 anni: non sarebbero in pericolo di vita. Le tre giovani stavano tornando a casa, a Foligno, dopo aver trascorso insieme la nottata fra sabato e domenica.

Articolo in aggiornamento

LE FOTO