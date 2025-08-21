di M.L.S.

No al parco eolico tra Ferentillo e Spoleto. Si tratta di un progetto definito ‘Comunità energetica’ che prevede l’installazione di otto pale a Montebibico di Spoleto più i cavidotto interrati di collegamento con l’impianto di accumulo e la stazione utente, che verrebbero realizzati nel territorio comunale di Ferentillo in un’area di 10 ettari. Il progetto dalla potenza massima di 49,6 megawat vede come soggetto responsabile Fred.Olsen Renewables. Negli atti si legge che le «tripala avranno un diametro di 162 metri e saranno collocate su una torre tubolare di altezza pari a 125 metri, mentre la potenza unitaria è di 6,2 megawatt per un totale di 49,6 mw». Previsto anche «un sistema di accumulo di energia elettrica con capacità pari a 15 mw e le opere di connessione alla nuova stazione elettrica di trasformazione». Le due aree interessate dal parco eolico, cioè Ferentillo e Spoleto, «sono poste a una quota altimetrica media compresa tra gli 860 e i 950 metri sul livello del mare e – si legge nell’atto – in base ai risultati dello studio anemologico condotto dalla Fred.Olsen, la risorse eolica presente nel sito permette di determinare una produzione netta dell’impianto pari a circa 109,894 gigawattora/anno corrispondenti a circa 2.216 ore equivalenti alla massima potenza». La documentazione della Fred.Olsen segnala che questa produzione stimata, che verrebbe allacciata alla rete di trasmissione nazionale, è pari «al fabbisogno di circa 40.700 famiglie, e corrisponde a circa 109.894 tonn/anno di CO2 evitata, cioè il quantitativo assorbito da circa 733 mila alberi». Parare negativo da più parti, come gli ambientalisti di Comitato Noi Amiamo Ferentillo, Amici della Terra Italia Onlus, Italia Nostra Valnerina e Spoleto e Comitato Umbria verde benessere ambiente e biodiversità che chiedono un confronto e un’inchiesta pubblica per valutare gli impatti ambientali e scrivono alle istituzioni, in primis alla Regione Umbria, per chiedere la convocazione urgente dell’Assemblea legislativa al fine di poter effettuare l’inchiesta pubblica entro i termini previsti che sono stretti: di fatto scadranno il prossimo 30 agosto.

Intanto il gruppo di minoranza ‘Armonia, solidarietà e sicurezza per Ferentillo’ ha presentato mercoledì, al Ministero dell’ambiente e della transizione energetica, le proprie osservazioni sul progetto del parco eolico ‘Energia della Valnerina’, così come fatto per il progetto ‘Energia Montebibico’. «Con questo atto – spiega il gruppo consiliare – vogliamo non solo fare la nostra parte nel combattere questo scempio che si sta perpetrando ai danni della Valnerina e di Ferentillo, ma anche dare pieno sostegno al comitato spontaneo ‘Noi Amiamo Ferentillo’ che si sta battendo fortemente per la salvezza del territorio. Noi non ci nasconderemo mai e saremo sempre dalla parte di chi vuole difendere Ferentillo dalle speculazioni e dalle distruzioni gratuite del paesaggio».