«Ambulanza arrivata dopo 40 minuti. Così è morta mia madre»

«Mamma muore a Spoleto ieri sera, senza la possibilità di un tentativo di soccorso professionale. L’ospedale di Spoleto invia la sola guardia medica dopo 23 minuti dalla richiesta dell’ambulanza con rianimatore. L’ambulanza arriva dopo 40 minuti dalla prima richiesta… mi dispiace mamma per averti fatto morire… a Spoleto! Addio mamma!». Questo il post pubblicato martedì mattina su Facebook dall’avvocato spoletino Fabio Militoni, noto anche per il suo impegno nel sociale, che ha voluto così denunciare quanto accaduto nella serata di lunedì. Poco prima di cenare, la donna – un’anziana residente nella zona di Passo Parenzi, a non più di tre chilometri dall’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ – ha accusato un malore. I familiari si sono subito attivati per chiedere i soccorsi e cercare di fare il possibile per salvarle la vita. Purtroppo, però, non ce l’hanno fatta: da quanto riportato, la guardia medica, partita dal nosocomio spoletino, è giunta sul posto poco più di 20 minuti dopo la richiesta e senza gli strumenti necessari per le manovre salvavita. L’ambulanza invece, con quelle dell’ospedale impegnate in altri interventi, è arrivata 40 minuti dopo la chiamata. Nel mentre, i familiari della donna hanno anche cercato di reperire un defibrillatore in zona, ma anche questo disperato tentativo, a nulla è servito. La Regione Umbria, assessorato alla sanità, ha inteso verificare nel dettaglio l’accaduto e ricostruire i fatti. Anche a fronte dei protocolli che prevedono tempi ben più contenuti per gli interventi del 118 sul territorio. Peraltro lo Spoletino è da tempo segnato da tensioni e polemiche per la riorganizzazione dei servizi sanitari che, secondo molti cittadini e anche rappresentati delle istituzioni, hanno penalizzato e stanno penalizzando pesantemente la città dei Due Mondi.

Intanto la consigliera comunale Maria Elena Bececco (Spoleto Futura) interviene sull’accaduto con una nota: «Un’altra donna ha perso la vita a Spoleto ed il suo ospedale non è stato in grado di dare una risposta adeguata alle esigenze dei suoi cittadini. E non dipende dal personale che ci lavora – scrive la Bececco -, che anzi si fa in quattro per sopperire alle mancanze strutturali e al depotenziamento creatosi in seguito alla ‘covidizzazione’ del nostro ospedale. Che ce ne facciamo della chirurgia testa-collo tanto sbandierata o dell’ortopedia solo protesica, se non si riesce a salvare la vita delle persone o a far nascere a Spoleto i figli di Spoleto? Ci hanno stancato le storie dei numeri e dei costi: noi vogliamo essere adeguatamente soccorsi e curati e vogliamo essere sicuri di vivere in questa meravigliosa città. Tutti i cittadini hanno lo stesso sacrosanto diritto ad un servizio sanitario efficace ed efficiente ed universale. Siamo vicini ai familiari della donna e ci uniamo al loro cordoglio».