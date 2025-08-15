Sarebbe dovuto stare agli arresti domiciliari. Invece era in giro, a piedi, per Amelia (Terni). A scoprire ‘l’evasione’ – reato per il quale l’uomo è stato poi denunciato all’autorità giudiziaria di Terni – sono stati gli agenti della polizia Locale amerina, nei giorni scorsi. L’uomo, di origini campane, è stato controllato dalla pattuglia in centro storico: oltre ai precedenti, attraverso i dati messi a disposizione dai carabinieri della Compagnia di Amelia, è emerso anche il provvedimento restrittivo nei suoi confronti. Da qui la denuncia.