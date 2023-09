‘Amerino tipico festival’: paesaggio del cibo e territorio raccontati con l’arte

Un doppio appuntamento per raccontare attraverso il teatro e l’installazione multimediale il paesaggio del cibo e del territorio rurale/naturale. Andranno in scena domenica 24 settembre nell’ambito dell’Amerino Tipico Festival di Amelia.

Al mattino spazio allo spettacolo itinerante di teatro-canto, creazione colletiva del Faber Teater che arriva per la prima volta in Umbria come appuntamento del Verdecoprente Umbria Fest 2023, curato dall’associazione Ippocampo, partner culturale e artistico del progetto Amerino Tipico, e autore del progetto ‘Parole da Mangiare – Mettiamo le carte in tavola’, che sarà presentato il 24 pomeriggio, con un allestimento interattivo dedicato a mangiatori di cibo e mangiatori di parole. Appuntamento fissato dalle 10 nella piazza centrale di Amelia: da qui partirà il tour per condurre i visitatori alla scoperta del paesaggio del vino, dell’olio e dei prodotti agroalimentari. Il giro inizierà con lo spettacolo teatrale presso il convento della Santissima Annunziata e includerà una tappa per la degustazione enogastronomica presso un’azienda agricola del territorio (costo spettacolo 5 euro, spettacolo gratuito per i partecipanti al tour in navetta; prenotazioni al 327 2804920).

Il secondo appunntamento

Ci sarà poi ‘Parole da mangiare – Mettiamo le carte in tavola’, in programma alle 17 nella cornice del chiostro di San Francesco di Amelia. Qui «si verrà accolti da Roberto Giannini, Rossella Viti, Monica Bracciantini e Marco Schiavoni, in un allestimento interattivo/performativo che condurrà i partecipanti ad interagire con 30 carte ‘parlanti’, da toccare, guardare e ascoltare, che, come le cartoline, raccontano un viaggio, quello nel mondo del cibo e del paesaggio del territorio Amerino. Si entra nei racconti grazie a un Qr code e alle cuffie audio collegabili con il cellulare».