Nel chiostro di San Francesco ad Amelia si sta svolgendo un prezioso intervento di restauro che unisce formazione, arte e valorizzazione del patrimonio. Un team composto da otto studenti, guidato dalle docenti Francesca Stefanelli e Livia Marini, sta lavorando alle lunette del lato nord del chiostro nell’ambito del corso internazionale di dipinti murali promosso dall’International Amelia conservation studies.

L’iniziativa ha già prodotto risultati importanti: due delle tre lunette sono state riportate alla luce, svelando dipinti murali rimasti nascosti per secoli sotto strati di colore. «I frammenti pittorici scoperti – come spiega il Comune di Amelia in una nota – arricchiscono ulteriormente il ciclo decorativo del convento, offrendo nuove chiavi di lettura sulla storia artistica e culturale del luogo».

Le opere emerse sono state subito messe in sicurezza, grazie a interventi mirati di consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori. Sono state eseguite anche stuccature per risarcire le lacune dell’intonaco, in vista dei futuri ritocchi pittorici. Il progetto, destinato a proseguire nel tempo, mira a restituire alla comunità il pieno splendore delle opere, ma è anche una straordinaria occasione formativa per i giovani restauratori.

Le due docenti, laureate all’Istituto centrale per il restauro di Roma, sottolineano infatti il valore didattico e culturale di questa esperienza: «È un’opportunità unica per i nostri studenti e un modo concreto per contribuire alla valorizzazione del patrimonio della città». Il coordinatore del corso, Nikos Vakalis, ha voluto scusarsi con la cittadinanza per eventuali disagi causati durante le attività, in particolare in concomitanza con eventi come il Palio dei Colombi, ringraziando calorosamente il direttore Sotiris Kourtesis e tutti gli enti che hanno reso possibile il progetto: il Comune di Amelia, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell’Umbria, e la ditta che ha donato il montaggio dell’impalcatura.

A rimarcare il valore dell’intervento è anche l’assessore alla cultura Luigia Moscatelli: «Siamo immensamente orgogliosi di ospitare un progetto di questa portata, che non solo valorizza il nostro patrimonio storico-artistico, ma offre anche un’opportunità preziosa per la formazione di giovani restauratori. Vedere queste opere tornare alla luce è un’emozione profonda e un ulteriore passo verso la piena riscoperta della ricchezza culturale della città di Amelia, anche grazie alla dimensione internazionale del corso che ospitiamo».

