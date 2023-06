Amelia: auto contro scooter a Fornole. Morto 47enne residente a Terni

Incidente stradale mortale nella prima mattinata di giovedì – intorno alle ore 6 – a Fornole di Amelia (Terni), nei pressi delle scuole della frazione. Un uomo di 47 anni originario di Roma e residente a Terni nella zona di borgo Rivo – Flavio Giannini – ha perso la vita in seguito all’impatto fra il suo scooter Yamaha T-Max e un’autovettura Nissan Qashqai condotta da un altro uomo, rimasto leggermente ferito. Inutili i soccorsi prestati dagli operatori del 118: per il 47enne in sella al motociclo non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto, per i rilievi necessari, si sono portati i carabinieri del Nor della Compagnia di Amelia mentre la polizia Locale amerina e la polizia Provinciale di Terni hanno supportato la gestione della viabilità, temporaneamente deviata per consentire le operazioni di polizia giudiziaria. L’accaduto è stato portato all’attenzione della procura della Repubblica di Terni.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il 47enne in scooter procedeva in direzione Amelia per raggiungere il posto di lavoro – era dipendente di un’azienda umbra di latticini con sede anche a Fornole di Amelia – e all’altezza della curva adiacente la scuola elementare è finito contro l’autovettura. In seguito all’impatto, lo scooterista è stato sbalzato dalla sella del motociclo, finendo contro il muro di contenimento sopra il quale si trova il campetto sportivo delle scuole. Gravissime le lesioni riportate: l’uomo è morto sul colpo.

