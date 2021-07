Amelia, auto in fiamme in via Roma nella notte

Intervento notturno nella notte per i vigili del fuoco di Amelia ed i carabinieri della locale Compagnia. Il 115 si è attivato per un’autovettura andata in fiamme in un parcheggio di via Roma ed il tempestivo arrivo ha consentito di spegnere le fiamme senza che venissero danneggiate anche le auto vicine. Non è il primo caso negli ultimi mesi in questa zona: di recente episodi simili si sono registrati anche a Fornole con i militari in azione per trovare il piromane.

