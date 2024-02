Amelia, donna di 68 anni si ribalta con il trattore: salva e illesa

Ha perso il controllo del cingolato con cui stava trasportando del legname in un terreno vicino, finendo per ribaltarsi in una scarpata. L’incidente agricolo è accaduto nel pomeriggio di mercoledì ad Amelia (Terni), nella zona di strada Capo di Sopra. La conducente del mezzo agricolo, una donna amerina di 68 anni (R.M. le sue iniziali), è stata soccorsa dai vigili del fuoco, dagli agenti della polizia Locale di Amelia e dagli operatori del 118. Liberarla dal cingolato ribaltato non è stato facile ed è servito diverso tempo, per le caratteristiche impervie del terreno e anche per il peso del mezzo. Alla fine però i soccorritori ci sono riusciti e la donna è stata consegnata agli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Fortunatamente, nell’incidente non avrebbe riportato conseguenze significative: qualche escoriazione e contusione. Decisamente bene rispetto al rischio corso.

