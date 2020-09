Amelia, ‘flipper’ in centro: parecchi danni

L’incidente stradale – autonomo – è accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì nel centro storico di Amelia (Terni), di fronte alla chiesa di Sant’Agostino. Una Smart con a bordo due persone ha, nell’ordine, divelto un tubo del gas, abbattuto un muretto con palo dell’illuminazione, urtato una Panda in sosta e, infine, si è ribaltata. Per le persone coinvolte, nessuna grave conseguenza – fortunatamente – ma i danni sono stati diversi. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono state condotte dai vigili del fuoco del distaccamento di Amelia e dagli operatori del 118. Rilievi a cure delle forze dell’ordine.

