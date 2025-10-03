Il servizio era partito come controllo per prevenire furti e reati predatori, poi è diventato anche controllo stradale. E le sanzioni sono fioccate. Parliamo di quanto messo in atto nella notte fra venerdì 26 e sabato 27 settembre dalla polizia Locale di Amelia, il cui personale – come noto – resta numericamente esiguo. Ma tant’è. Gli agenti hanno proceduto al ritiro di una patente di guida e al sequestro di due veicoli sprovvisti di assicurazione, un’autovettura e un ciclomotore. La patente è stata ritirata ad un 60enne amerino, risultato positivo all’alcol test e per questo denunciato all’autorità giudiziaria di Terni. I sequestri hanno invece riguardato un uomo originario del Marocco – l’auto – ed un altro dell’Egitto (il ciclomotore).