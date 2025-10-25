di F.T.

La Corte d’assise d’appello di Roma ha depositato le motivazioni della sentenza con cui lo scorso giugno ha assolto il 26enne Francesco Gnucci – già assolto nel novembre del 2024 in primo grado dal gup di Roma – dall’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte della fidanzata 18enne Maria Chiara Previtali, avvenuta la notte fra il 9 e il 10 ottobre 2020 ad Amelia, in un’abitazione di via delle Rimembranze.

A seguito delle indagini, il giovane era stato accusato di aver fatto assumere alla ragazza una dose di eroina acquistata a Roma, a Tor Bella Monaca, per festeggiare insieme il 18esimo compleanno di Maria Chiara. E, una volta tornati ad Amelia, di aver favorito la successiva assunzione di cocaina e alcol che, uniti all’eroina, per gli inquirenti avevano causato la morte della ragazza durante la notte seguente per arresto cardiocircolatorio.

Per Gnucci, difeso dall’avvocato Francesca Carcascio, nell’udienza di giugno la procura generale aveva chiesto una condanna a 4 anni 5 mesi e 10 giorni di reclusione, concordando con le parti civili assistite dall’avvocato Manlio Morcella, mentre la difesa aveva chiesto la conferma della sentenza di assoluzione – come poi è stato – già emessa dal gup.

Nel motivare l’assoluzione-bis, la Corte d’assise d’appello di Roma – presieduta da Vincenzo Gaetano Capozza – rimarca come il gup abbia «correttamente riscontrato l’insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto contestato» al 26enne amerino. Secondo la Corte, infatti, «deve escludersi che al momento in cui l’imputato tiene la condotta lesiva, aiutando la ragazza ad iniettarsi la droga, l’evento fosse in concreto prevedibile». Ciò anche in relazione – fra le argomentazioni citate dalla Corte – «alle prudenti, per quanto possibile, modalità adottate nel consumo della droga e alla modesta quantità di stupefacente assunto».

Un peso nella decisione lo hanno avuto anche le ore trascorse fra il ‘buco’ a Roma e il ritorno, nel tardo pomeriggio, ad Amelia. Dove la giovane presso un locale aveva festeggiato insieme ad alcuni amici il 18esimo compleanno, per poi rientrare a casa e lì assumere cocaina insieme allo Gnucci e ad un altro soggetto. Un mix rivelatosi purtroppo fatale, con la concorrenza degli antidepressivi che la ragazza assumeva, fino al drammatico epilogo che, ad oggi, non vede responsabili – sul piano penale – per quanto accaduto.

