Amelia, l’appello per Hanna: «Il tempo stringe. Aiutateci»

«Il tempo stringe. Aiutateci a salvare la piccola Hanna: serve l’aiuto di tutti, uniamo le forze e facciamo presto». L’appello è di Luigi Altavilla, presidente del club Lampeggiante Blu odv di Amelia: l’obiettivo è aiutare la bimba brasiliana di 2 anni e mesi nata con una malformazione a stomaco ed intestino.

DAL BRASILE L’APPELLO PER HANNA

L’aiuto e la donazione

La piccola ha subito diversi interventi in ospedali pubblici messicani, paese d’origine del papà: «Merita una vita degna di essere vissuta nel miglior modo possibile. Dobbiamo raggiungere l’obiettivo in tempi brevissimi perché il tempo a disposizione è pochissimo», sottolinea Altavilla. I genitori di Hanna hanno individuato un medico di fiducia che opererebbe la bambina nel Paese centroamericano ma la struttura è privata e l’intervento è molto costoso: a seguire la bimba e la famiglia è suor Sandra che, per un lungo periodo, ha lavorato all’ospedale di Amelia. È lei ad aver chiesto aiuto all’associazione amerina: «Negli anni abbiamo aiutato tanti bambini malati o con disabilità e non potevamo dire di no», afferma Luigi ricordando che le donazioni sono deducibili in sede di denuncia dei redditi. L’Iban per donare è IT33 H010 0503 3750 0000 0000 104 con causale ‘Operazione per Hanna’. Disponibile inoltre anche la piattaforma di Gofund a questo link. Per maggiori info si può scrivere a [email protected], entrare nel portale www.lampeggianteblu.it o contattare il 320 3667192.