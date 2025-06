Incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica – intorno alle ore 14.30 – ad Amelia (Terni), in via Roma (strada regionale 205 Amerina), di fronte ai giardini pubblici. La conducente di una microcar ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un’autovettura ferma in sosta. La donna – 47enne di Amelia – è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto, per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell’incidente, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Amelia.

