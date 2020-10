Amelia, Pimpinelli vs Azzolina: post sessista, poi rimozione

Un commento di poche parole che non è passato inosservato. Già in passato ad Amelia c’era stato un problema – con tanto di cacciata del protagonista, l’ex consigliere Massimiliano Galli – del genere e ora la storia si ripete: «Ho appreso dalla Azzolina che il Comitato tecnico scientifico è un ‘organo rigido’… parlerà per esperienza», il breve post lanciato via facebook – poi eliminato intorno alle 22.30 – nella serata di martedì da Leonardo Pimpinelli, presidente del consiglio comunale ed esponente di Fratelli d’Italia. Il messaggio è rimasto online per circa un’ora: un tempo sufficiente per dare il là ad una pioggia di polemiche.

FEBBRAIO 2019: GALLI OFFENDE EMMA MARRONE E LA LEGA LO CACCIA