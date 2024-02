Amelia piange Valda, storica titolare della Porcelli Tavern

Profondo cordoglio ad Amelia (Terni) per la scomparsa di Valda Coco, storica titolare della Porcelli Tavern, uno dei locali più noti del territorio Amerino e non solo. Valda Coco, che aveva 70 anni, ha combattuto contro una malattia che non ha mai scalfito il suo spirito, il coraggio e la dolcezza che in tanti hanno avuto la fortuna di apprezzare. Vero e proprio punto di riferimento, non solo per l’arte culinaria condotta sempre con fantasia e qualità, ma anche per la capacità di unire, di fare del proprio locale una ‘casa’ per tanti, dove l’accoglienza è naturale e sincera. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza giunti ai familiari, stretti nell’abbraccio di una comunità a cui Valda ha dato tutta sé stessa.

