Sono in corso ricerche, dal pomeriggio di martedì ad Amelia, nella zona dello Scoglio dell’Aquilone, per un uomo di 77 anni amerino – V.C. le sue iniziali – che dalla mattinata ha fatto perdere le proprie tracce dopo essere andato ad asparagi. La bicicletta dell’uomo è stata trovata nella zona da dove sono partite le ricerche. In campo i vigili del fuoco, con squadre di terra ed anche con l’ausilio dell’elicottero del 115, oltre alle forze dell’ordine. Nel tardo pomeriggio è poi arrivata la nota dei vigili del fuoco che riportiamo di seguito.

Disperso un uomo di 77 anni in zona di Amelia. L’uomo si era allontanato alle 10 di questa mattina alla ricerca di asparagi dalla abitazione di alcuni conoscenti, lasciando loro in custodia la bicicletta. Nel primo pomeriggio non vedendolo ritornare hanno dato l’allarme ai carabinieri, che a loro volta hanno dato l’allarme attivando il piano provinciale di ricerca a persona coordinato dalla Prefettura di Terni. Sul posto i Vigili del Fuoco stanno coordinando le operazioni di ricerca svolte da la squadra dei Vigili del Fuoco di Amelia, l’U.C.L. (unità comando Locale) per coordinare le ricerche, un elicottero VF, il nucleo S.A.P.R. VF (i droni a pilotaggio remoto) i cinofili sempre dei Vigili del fuoco, S.A.S.U. carabinieri Carabinieri Forestali e Volontari di Protezione Civile Comunale.