Incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì, poco dopo le ore 17, lungo la strada statale 205 Amerina (chilometro 14+400). L’impatto è stato fra una moticicletta Ducati con in sella un 68enne di Roma (G.L. le sue iniziali), che viaggiava insieme ad un gruppo di amici biker procedeva in direzione Amelia, ed un carroattrezzi condotto da un uomo che stava procedendo verso Alviano. Il centauro è stato soccorso da un’ambulanza di passaggio e quindi dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: sempre cosciente ma in condizioni serie in ragione delle fratture riportate, in particolare ad una gamba. La ricostruzione della dinamica è affidata agli agenti della polizia Locale di Amelia, sul posto unitamente a personale dei vigili del fuoco.