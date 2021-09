Coltiva canapa indiana in casa: amerino denunciato

Andava troppo spesso nella casa del fratello e l’atteggiamento dell’uomo non è passato inosservato al Nor della Compagnia carabinieri di Amelia. Qualcosa di anomalo c’era: un 63enne amerino, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per coltivazione di marijuana.

La scoperta

La perquisizione domiciliare – sia nella casa del 63enne che in quella del familiare – ha consentito di scoprire tredici piante di canapa indiana che l’uomo coltivava all’interno di una serra nel balcone dell’abitazione del fratello. Tutto sequestrato.