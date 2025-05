È stata completata ad Amelia la realizzazione del progetto ‘Rio Grande – Fitness e Workout Outdoor’, un intervento che ha arricchito uno degli spazi verdi più frequentati della città con nuove aree dedicate allo sport, al benessere e al tempo libero all’aria aperta. Il progetto è stato possibile grazie al contributo concesso dalla Fondazione Carit, attraverso il bando ‘Richieste generali di contributo 1/2023’ – linea Sviluppo Locale, che ha sostenuto l’iniziativa con l’obiettivo di valorizzare il territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L’intervento ha previsto la realizzazione, in una prima area, di una palestra workout all’aperto, attrezzata per l’allenamento degli adulti. In una seconda zona è stato invece allestito uno spazio destinato ai più piccoli, con una palestrina di equilibrio e una struttura di arrampicata tipo climber, pensate per stimolare il gioco attivo in sicurezza. Sono inoltre state posizionate tre nuove panchine e tre tavoli da esterno, per favorire la sosta e la socializzazione, ed è stata installata una nuova staccionata di circa 30 metri lineari a delimitazione e protezione delle aree sensibili. A completamento, è stato sistemato il tracciato pedonale adiacente mediante la posa di nuova breccia, migliorandone accessibilità e fruibilità.

«Con questo progetto – afferma il sindaco Avio Proietti Scorsoni – proseguiamo il nostro impegno per rendere Amelia sempre più vivibile, sostenibile e attenta al benessere di tutti. Il Rio Grande si conferma un luogo centrale per la comunità, ora ulteriormente valorizzato grazie a nuovi spazi per lo sport, il gioco e la condivisione. Ringraziamo la Fondazione Carit per aver sostenuto con sensibilità e concretezza questa iniziativa».