Sono andati a vedere il Palio dei Colombi e, poco più tardi, un allarme è scattato sul proprio cellulare. Motivo? Un ladro gli era entrato in casa, prendendo preziosi e monili per circa 10 mila euro. L’uomo, un 44enne del posto, è stato individuato e denunciato.

Il ‘topo d’appartamento’ ha approfittato dell’assenza dei coniugi e, dopo aver sfondato la porta-finestra, è entrato in azione. I carabinieri sono subito intervenuti riuscendo a rintracciare il ladro, dopodiché è scattata la perquisizione domiciliare: l’uomo, ormai scoperto, ha consegnato l’intera refurtiva all’Arma.

I due coniugi nel contempo avevano formalizzato la denuncia alla stazione dei carabinieri e, in questo modo, è stato possibile riconoscere la refurtiva. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato.