Amerino: controlli a tappeto dell’Arma e assuntori di droghe segnalati in prefettura

Settimana di controlli, quella appena trascorsa, per i carabinieri della Compagnia di Amelia sul territorio di competenza. I militari, nelle varie attività, hanno identificato in tutto 708 persone e controllato 558 veicoli. Le contravvenzioni al Codice della Strada sono state 27 per un importo complessivo di oltre 5 mila euro. Durante le verifiche, alcune persone sono state segnalate alla prefettura di Terni per assunzione di droghe: si tratta di un 39enne di Giove fermato dai militari lungo la strada provinciale 85 a Porchiano del Monte (Amelia), un 26enne di Amelia controllato a Narni Scalo all’altezza del parcheggio dell’hotel Fina e due 20enni di Guardea controllati nella loro zona di residenza. Infine un 25enne si è visto ritirare la patente perché positivo al test antidroga.

