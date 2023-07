Amerino: tre minori segnalati per droga. Due denunce

E’ di due persone denunciate a piede libero e tre segnalate alla prefettura per assunzione di droga, il bilancio dei controlli svolti negli ultimi giorni dai carabinieri della Compagnia di Amelia sul territorio di competenza. Nel mese di luglio i militari del Nor amerino hanno controllato complessivamente 673 persone e 544 veicoli.

Le segnalazioni e le denunce

I tre segnalati alla prefettura di Terni per assunzione di droga (cocaina, marijuana, hashish) sono altrettanti minorenni. Un 20enne di origini moldave è stato invece denunciato alla procura di Terni per spaccio di droga: aveva con sé 25 grammi di hashish, un bilancino e contanti. Un 64enne amerino, pregiudicato, è stato invece denunciato per guida in stato di ebbrezza: fermato, ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Per lui sono scattati anche il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca.