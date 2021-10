Amministrative, 117 mila umbri al voto in 12 Comuni

Urne aperte dalle ore 7 di domenica 3 ottobre, per oltre 117 mila elettori umbri in occasione delle elezioni amministrative previste in 12 Comuni della regione. Assisi, Bettona, Bevagna, Città di Castello, Nocera Umbra, Spoleto, per la provincia di Perugia, ed Amelia, Avigliano Umbro, Castel Giorgio, Montecastrilli, Otricoli, Parrano, per quella di Terni: le amministrazioni che sono chiamate a rinnovare sindaci e consiglieri comunali.

Quando si vota e numero di elettori

Si vota fino alle 23 nella giornata di domenica e dalle 7 alle 15 in quella di lunedì. Si voterà con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno, con possibilità di ballottaggio il 17 e 18 ottobre, ad Assisi, Città di Castello e Spoleto, città con oltre 15 mila abitanti. In totale gli elettori interessati a questa tornata sono 117.444 di cui 57.113 uomini e 60.331 donne. Tra questi, 97.977 sono residenti nella provincia di Perugia e 19.467 in quella di Terni. Non molti dunque gli umbri chiamati al voto rispetto al totale della popolazione, ma anche questa tornata elettorale – in cui gli schieramenti si presentano frammentati soprattutto nei piccoli Comuni – potrà servire a dare delle indicazioni ai partiti, in una regione in cui governatrice e sindaci delle maggiori realtà sono di centrodestra.

Assisi e Città di Castello

È ad Assisi e Città di Castello, due dei Comuni più grandi chiamati al voto, che il centrosinistra deve cercare di ‘difendere’ la poltrona di primo cittadino. Nella città Serafica sono cinque i concorrenti: il sindaco uscente Stefania Proietti (Pd, M5s, Assisi Domani, Assisi Civica), Marco Cosimetti (Lega, FdI, FI, Insieme-Cosimetti sindaco), Luigino Ciotti (@sinistra), Francesco Fasulo (L’amore per Assisi e frazioni, Lavoro per Assisi e frazioni, Meno tasse per Assisi e frazioni, Ambiente per Assisi e frazioni, Giovani per Assisi e frazioni) e Roberto Sannipola (Alternativa Riformista). M5s e Pd corrono invece divisi a Città di Castello, dove Luca Secondi (Pd, Luca Secondi sindaco, Partito Socialista, La Sinistra), si scontra con Luciana Bassini (M5s, Castello Cambia, Civici per Città di Castello, Sinistra civica progressista, Unione civica Tiferno), Roberto Marinelli (Lega, Marinelli sindaco, Autonomi e partite Iva), Andrea Lignani Marchesani (FdI, Fi, Civica Castello).

Spoleto

A Spoleto – dove gli elettori sono richiamati alle urne dopo appena tre anni per la sfiducia all’ex sindaco di centrodestra Umberto De Augustinis – in lizza ci sono sette candidati, con frammentazioni in entrambi gli schieramenti. Si contendono la fascia tricolore Andrea Sisti (Pd, M5s, Eleggi Spoleto, Civici Per, Ora Spoleto), Giancarlo Cintioli (Insieme per Spoleto, Rinascere per Cintioli, Difendiamo Spoleto, Spoleto Sì) e Diego Catanossi (Spoleto 2030), Paolo Imbriani (Lega, Spoleto nel Cuore, Cambiamo), Sergio Grifoni (FdI, Alleanza civica, Obiettivo comune), Maria Elena Bececco (Fi, Spoleto futura) e Rosario Murro (Popolo della Famiglia).

Nocera Umbra, Bettona e Bevagna

A Nocera Umbra il segretario regionale della Lega, Virginio Caparvi, ha compattato il centrodestra intorno al suo nome, mentre Massimo Montironi è il candidato del centrosinistra. A Bettona a contendersi la poltrona di primo cittadino ci sono il sindaco uscente Lamberto Marcantonini per Lega e FI con la lista Bettona Quadrifoglio, Valerio Bazzoffia appoggiato da FdI con Bettona da Vivere, Lucio Bambini (Cambiamo Bettona), appoggiato dal Pd, e Gianluca Schippa (Uniti per Bettona). Anche a Bevagna la sindaca uscente Annarita Falsacappa (Congresso civico per Bevagna), di Pd e civici centrosinistra, tenta il bis contro Mario Lolli (Siamo Bevagna) e la candidata del centrodestra Elisa Fioroni Torrioni (Bevagna Riparte).

Amelia, Avigliano Umbro e Montecastrilli

Spostandoci nel Ternano, ad Amelia il centrodestra è compatto intorno alla sindaca uscente Laura Pernazza (Lista per Amelia), dall’altra parte il centrosinistra si è diviso invece tra il candidato per Pd e M5s Pompeo Petrarca (Amelia domani) e Piero Bernardini (Lista obiettivo comune), sostenuto dai partiti di Renzi e Calenda. Corsa a tre anche a Montecastrilli: l’attuale vicesindaco del Pd, Benedetta Baiocco (Montecastrilli domani) sfida due ex Dem, cioè Riccardo Aquilini (Civicamente per Montecastrilli) e Carlo Mancini (Insieme per cambiare). Due invece i contendenti ad Avigliano Umbro, dove il sindaco uscente Luciano Conti (Avigliano prima di tutto) se la deve vedere con il suo attuale vice Roberto Pacifici, appoggiato dai socialisti (Per Avigliano Umbro).

Castel Giorgio, Otricoli, Parrano

Un altro primo cittadino uscente, Andrea Garbini di Fdi, tenta di essere rieletto per il secondo mandato con la lista Cambiamo Castel Giorgio, sfidando con Vincenzo Batella (Insieme per Castel Giorgio) per il centrosinistra. Ad Otricoli corrono invece l’uscente Antonio Liberati (Certezza e Futuro) con l’appoggio del centrodestra e il civico Luca Papi (Nuova Otricoli). Infine, a Parrano si ricandida il sindaco uscente di centrosinistra, Valentino Filippetti (Parrano bene comune) contro Carlo Ceci (Noi no).