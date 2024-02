Amministrative 2024 Foligno: centrosinistra nello stallo più totale

di Giovanni Cardarello

Doveva essere la serata della sintesi, nella quale si stappa lo spumante per l’accordo raggiunto. E invece, contrariamente alle attese, è diventata la serata dei dubbi, dei rinvii e del sempre più concreto rischio di correre divisi. E’ quanto accaduto la sera di lunedì 12 febbraio a Foligno, dove gli esponenti locali del campo largo – ‘Un patto avanti’ nella versione umbra – si sono incontrati per cercare la sintesi definitiva sull’accordo politico e sull’annuncio del candidato sindaco da opporre al primo cittadino uscente, Stefano Zuccarini. Sindaco peraltro confermatissimo dalla coalizione di centrodestra all’unisono. Coalizione composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Umbria Civica.

A sinistra, invece, lunedì si è passati dallo spumante all’aranciata, poi all’acqua e infine ci si è lasciati tutti con un grande amaro in bocca e una gran sete. Sì perché il colpo di teatro, il nome a sorpresa, il coniglio da estrarre dal cilindro per mettere tutti d’accordo non si è palesato. Colpo di teatro che aveva le fattezze e i contorni di una nota esponente dell’associazionismo cattolico cittadino che però, a conti fatti, si è rivelata indisponibile. E’ saltata cosi l’operazione candidata civica, una riedizione in salsa folignate di quanto accaduto a Perugia con l’indicazione di Valeria Ferdinandi. Gli esponenti delle forze della coalizione, dopo tanti annunci, rinvii, veti e ritiri, si sono ritrovati come nel gioco dell’oca alla casella di partenza.

A dispetto delle buone intenzioni, infatti, restano cinque i nomi messi sul tavolo della trattativa. In rigoroso ordine alfabetico: David Fantauzzi del Movimento 5 Stelle, Mario Gammarota di Foligno 2023, Andrea Luccioli di Patto x Foligno, Diego Mattioli di Foligno in Comune e Marco Mariani del Partito Democratico. Tutti con ottimi motivi per essere messi in pista ma tutti ‘vittime’ dei veti incrociati di una o più forze della coalizione.

A questo punto lo scenario prevede tre soluzioni. Il ricorso alle primarie, come propone da qualche tempo e in via ufficiale Foligno 2023, una drammatica corsa separata con Zuccarini che, già dato vicinissimo alla vittoria al primo turno, avrebbe già da oggi la certezza di farlo. Oppure un colpo di teatro che al momento però nemmeno il più ottimista dei sostenitori del ‘campo largo’ folignate riesce a immaginare. Delle tre ipotesi, citando Guzzanti, la più realistica è ‘la seconda che hai detto’, con il rischio aggiunto che candidati come Enrico Presilla di Alternativa Popolare di Bandecchi e Moreno Finamonti di La Voce di Foligno possano dragare dal centrosinistra ulteriori consensi.