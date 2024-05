Amministrative 2024, pubblicati i fac-simile della schede elettorali

di Giovanni Cardarello

La Prefettura di Perugia ha pubblicato i fac-simile delle schede elettorali dei 39 comuni della provincia che il prossimo 8 e 9 giugno saranno chiamato ad eleggere il proprio sindaco.

Parte di questi, 6 su 39, eleggeranno il sindaco con legge elettorale a doppio turno. Ovvero se al primo turno nessuno dei candidati raggiunge il 50%+1 dei voti il successivo 23-24 ci sarà il ballottaggio tra i primi due candidati in ordine di arrivo. Nei restanti 33 il turno è unico, vince chi raccoglie la maggioranza dei voti. Nei casi in cui il candidato è uno solo deve votare almeno il 50%+1 degli aventi diritto. Non sono ancora online, di contro, i fac-simile della Prefettura di Terni che al momento ha pubblicato solo l’elenco dei 21 comuni al voto. In questo contesto solo Orvieto elegge il sindaco con il doppio turno.

L’ordine di comparizione sulla scheda nei comuni maggiori della provincia di Perugia

A Perugia il primo nome sulla scheda è quello di Leonardo Caponi, seguito in ordine di comparizione, da Margherita Scoccia, Davide Baiocco, Massimo Monni e Vittoria Ferdinandi. Accanto ad ogni candidato sindaco sono presenti i partiti che li sostengono.

A Foligno la scheda elettorale si apre con il nome di Moreno Finamonti, seguito da Mauro Masciotti, Enrico Presilla e Stefano Zuccarini.

A Gubbio apre la scheda Gabriele Tognoloni, dietro di lui Leonardo Nafissi, Vittorio Fiorucci, Alessia Tasso, Rocco Girlanda e Francesco Della Porta.

A Bastia Umbria si parte con Paola Lungarotti, seguita da Catia Degli Esposti, Matteo Santoni ed Erigo Pecci.

La scheda elettorale di Castiglione del Lago vede in prima posizione Filippo Vecchi, secondo Paolo Brancaleoni con Matteo Burico in chiusura.

Il fac-simile relativo a Marsciano, invece, è compilato con i nomi, nell’ordine, di Michele Moretti, Francesca Mele e Sabatino Ranieri.

La lista completa dei 39 fac-simile di scheda dei comuni al voto nella provincia di Perugia è presente al link https://www.prefettura.it/perugia/contenuti/Fac_simile_schede-14605.htm