di M.L.S.

In occasione della campagna ‘Io mi attivo’ di Amnesty International, il Gruppo Amnesty International Terni presenta il libro ‘Genocidi’ di Antonio Marchesi e Riccardo Noury. L’iniziativa è in programma per venerdì 31 ottobre presso la libreria Feltrinelli di via Battisti, alle ore 18. Un incontro per riflettere sui crimini più gravi contro l’umanità, sul significato giuridico e morale del termine ‘genocidio’ e sul dovere della memoria e della giustizia. Intervengono gli autori: Antonio Marchesi, docente di diritto internazionale, diritti umani e giustizia penale all’Università di Teramo e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. Come detto, l’iniziativa fa parte della campagna #IoMiAttivo di Amnesty International, dedicata alla promozione dei diritti umani e alla mobilitazione civica. L’ingresso è libero.