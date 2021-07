Anche a Città della Pieve arriva la ‘Palestra della salute’

Pubbliredazionale

Anche a Città della Pieve (Perugia) e a Chiusi (Siena) arriva la ‘Palestra della salute’: primo appuntamento l’open day del 15 luglio. Dopo più di un anno di chiusure e di allenamenti fatti in casa, sono ormai tornate operative le palestre. La riapertura di fine maggio è stata una vera e propria boccata di ossigeno per gli addetti ai lavori e per gli appassionati del fitness in generale e per questo non si contano più gli eventi creati proprio per accogliere la grande richiesta e per dare una marcia in più al ritorno all’attività fisica. «La chiusura forzata per oltre un anno si è fatta decisamente sentire» afferma Maurizio Frasconi, titolare di ‘Futura Evolution’.

Come partecipare e con quali obiettivi

In questa direzione va l’idea dell’open day di ‘Futura Evolution’, ‘Palestra della salute’ di Città della Pieve, fissato per il prossimo 15 luglio. L’evento, primo nel suo genere nella città del Perugino, vuol dare la possibilità a tutti di allenarsi con veri e propri professionisti del fitness, garantendo un orientamento mirato a individuare i giusti strumenti per inserirsi nel mondo delle gare di body building. Il tutto sotto lo sguardo attento e dietro le direttive della squadra di trainer e coach di ‘Futura Evolution’, che possono vantare anche partecipazioni e vittorie a varie competizioni anche di livello internazionale. La giornata si svolgerà su appuntamento singolo e tutti gli interessati possono già prenotarsi al numero 391.4341173 in modo da fissare il proprio momento di fitness dedicato. Solo chi si prenoterà potrà partecipare all’open day che, ovviamente, sarà gratuito. Una volta registrate le preferenze, il responsabile Mirko Baccanella (campione assoluto di body building Pro e men physique), insieme al resto del team, procederà con delle sessioni dedicate e individuali. Al termine dell’allenamento le consulenti raccoglieranno i feedback degli iscritti per ottenere gli spunti necessari ad ulteriori miglioramenti per una ‘evoluzione’ costante. «Con l’open day del prossimo 15 luglio spiega Frasconi – vogliamo incentivare il ritorno all’attività fisica e indirizzare gli appassionati in un percorso sicuro, seguito minuziosamente dai nostri istruttori. Un’occasione per tornare ad allenarsi nel pieno rispetto delle normative. In conclusione pensiamo che sarà un’iniziativa veramente importante perché avremo anche l’occasione per parlare del progetto ‘Palestre della salute’ che stiamo organizzando a Città della Pieve e nella vicinissima Chiusi».