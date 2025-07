Sciopero in tutta Italia – anche in Umbria, con presìdi a Castiglione del Lago e a Terni presso il punto vendita di borgo Bovio – per il personale dei supermercati Lidl. Proclamata dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, la protesta ha come obiettivo quello di ottenere dalla multinazionale tedesca, migliorìe al contratto integrativo aziendale: «Salari più equi, migliori condizioni di lavoro e maggiore stabilità contrattuale».

Alta l’adesione, comunicano le sigle. «C’è sicuramente soddisfazione per la consistente partecipazione allo sciopero – afferma Sergio Sabatini, segetario della Fisascat Cisl di Terni -, nonostante i tentativi dell’azienda di ostacolarlo. Una protesta nazionale che ha vuto un’importante risonanza mediatica e che punta ad ottenere condizioni più giuste ed umane per i lavoratori».

«Alcuni negozi – afferma il funzionario della Filcams Cgil di Perugia, Luca Trovati – hanno provato ad aprire, nonostante dentro fossero presenti solo il responsabile ed, eventulamente, pochissimi altri dipendenti, e non potendo quindi comunque garantire il servizio, come nel caso di Città della Pieve, Spoleto o Perugia. In alcuni punti vendita l’adesione è stata addirittura totale così da costringerli a rimanere chiusi».

«Dopo mesi di mobilitazione e trattativa – prosegue Trovati -, Lidl ha presentato lo scorso 10 luglio un aggiornamento della propria proposta economica. L’azienda si è limitata a offrire 30 euro mensili in buoni spesa, accompagnati da un una tantum di 100 euro netti all’anno. Una proposta del tutto insufficiente, che non tiene conto dei risultati raggiunti dall’azienda né del contributo concreto delle lavoratrici e dei lavoratori. Lidl, infatti, ha registrato oltre 1,3 miliardi di euro di utili e prosegue la sua espansione commerciale su tutto il territorio nazionale. Lidl ha solo in Italia 750 punti vendita attivi e ha in programma per il 2026 di arrivare a mille punti vendita e a un fatturato record di oltre 7 miliardi di euro. Ecco perché ci sembra assolutamente riduttiva l’offerta che ci è stata fatta».

LE FOTO